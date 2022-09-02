Визовый ответ Европе может стать ассиметричным, – замглавы МИД России

Москва может ответить асимметрично на визовые ограничения Евросоюза, представители которого на неофициальном саммите в Праге договорились приостановить действие Соглашения об упрощении выдачи виз для россиян. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 24».

«Зеркальность в этом вопросе, наверное, не лучший ход. Мы оставляем все варианты открытыми, как на это реагировать. Может быть, несимметричная, асимметричная. как сейчас говорят, реакция. Практические меры, конечно, будут приняты», – сказал Рябков (цитата по РИА «Новости»).

Замглавы МИД России добавил, что Евросоюз и входящие в него страны по сути дела отрекаются от тех ценностей, которые они, как теперь выясняется, лицемерно и двулично продвигали на протяжении многих лет.

Москва, Светлана Антонова

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