Заявившего о бомбе пассажира задержали в Домодедово

Полицейские задержали в аэропорту Домодедово нетрезвого пассажира, который заявил, что в его рюкзаке находится бомба. Об этом сообщила сегодня пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«В дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово поступило сообщение о необходимости прибытия наряда транспортной полиции к стойке информации, где один из пассажиров вёл себя неадекватно, скандалил и говорил о бомбе. На вопрос прибывших на место стражей правопорядка о содержимом рюкзака мужчина дважды сообщил о бомбе, после чего полицейскими были приняты меры по обеспечению транспортной безопасности. К данному гражданину была применена физическая сила и специальные средства – наручники. Периметр был оцеплен, рюкзак обследован специалистами-кинологами. Опасных предметов не обнаружено», – говорится в сообщении.

Правонарушителя доставили в дежурную часть линейного управления. Им оказался житель Брянской области 1985 года рождения, который вместе с супругой должен был вылететь в Сочи.

В отношении гражданина на основании медицинского освидетельствования составлен административный протокол по статье 20.21 КоАП «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Москва, Андрей Дорофеев

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