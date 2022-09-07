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Среда, 7 сентября 2022, 13:52 мск

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Шувалов прогнозирует «жесткие санкции» против всех российских банков

Российским банкам необходимо приготовиться к «жестким санкциям», которые рано или поздно наверняка будут введены против всего сектора. Об этом заявил председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на Восточном экономическом форуме.

«Надо действовать так, что жесткие санкции все равно будут введены в отношении всего банковского сообщества. Маловероятно, что как сейчас – крупнейшие банки будут под санкциями, а какие-то нет. Это маловероятный сценарий. Всему банковскому сектору надо подготовиться к тому, чтобы иметь другие способы доведения расчетов по операциям своих клиентов», – цитирует Шувалова РБК.

По его словам, в такой ситуации важно усиление роли российского рубля в качестве «серьезной региональной валюты» и снижения влияния доллара и евро. «Это скорее всего случится [в нынешней ситуации]. Мы будем жить в условиях, когда у доллара и евро не будет такой силы. Но будут поднимать свои силы и юань, и рубль, и другие валюты», – пояснил он.

Ранее Шувалов сообщал, что ВЭБ.РФ отказался от операций с американской и европейской валютами.

Владивосток, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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