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Четверг, 8 сентября 2022, 13:50 мск

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Подмосковные депутаты предложили в 20 раз увеличить штраф за переход ж/д путей

Московская областная дума направила в Госдуму законодательную инициативу об увеличении штрафа за переход железнодорожных путей в неположенных местах. Соответствующее решение принято депутатами на сегодняшнем заседании, сообщила пресс-служба регионального парламента.

Штраф за такое нарушение предлагается увеличить со 100 до 2 000 рублей.

«Только с начала текущего года зафиксировано более 170 случаев гибели людей на железной дороге в Московской области. Сейчас сумма административного штрафа за это нарушение составляет всего 100 рублей и не работает должным образом. Люди продолжают перебегать пути в неположенных местах, и уровень травматизма на железной дороге по-прежнему остаётся достаточно высоким», – заявил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, эта тема находится на особом контроле у властей Подмосковья. Совместно с РЖД ведется большая работа по благоустройству платформ, пешеходных переходов, проведению мероприятия по безопасности. Однако люди продолжают гибнуть.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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