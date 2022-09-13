Госдума одобрила введение единых общеобразовательных программ в школах

Поправки в федеральный закон об образовании, предполагающие введение во всех школах единых общеобразовательных программ, приняты Госдумой в первом чтении. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Документом предлагается ввести единые для всей страны федеральные основные общеобразовательные программы (ФООП) «в качестве обязательного базового уровня требований к содержанию общего образования».

Для начальной школы должны быть предусмотрены единые базовые программы по русскому языку, чтению и окружающему миру. В средней школе обязательными для применения станут программы по русскому языку и литературе, истории, обществознанию, географии и ОБЖ. Законопроект также вводит обязательную для исполнения федеральную рабочую программу воспитания и федеральный календарный план воспитательной работы.

Разрабатывать и утверждать ФООП будет Минпросвещения РФ. Согласно документу, ФООП должны быть утверждены до 1 марта следующего года, а школы должны перейти на их реализацию до 1 сентября 2023 года. В то же время законопроект сохраняет за школами право разрабатывать собственные образовательные программы, но их содержание и планируемые результаты «должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных основных общеобразовательных программ».

Кроме того, для реализации единых образовательных программ предлагается установить новый порядок разработки учебников. Государственный заказ на их разработку будет осуществлять Минпросвещения. Ведомство также будет утверждать авторский коллектив учебников, а исключительные права на них будут принадлежать РФ.

Москва, Андрей Дорофеев

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