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Вторник, 13 сентября 2022, 18:32 мск

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В Госдуме добиваются встречи с министром обороны РФ

Фото: Госдума РФ

Фракция «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме вышла с предложением к Совету нижней палаты парламента провести закрытую встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом сообщил заместитель руководителя депутатского объединения Дмитрий Гусев.

«В условиях СВО должна быть слаженная и оперативная работа по всем направлениям без исключения. Сегодня в нашей страны нет полной мобилизации в работе, в том числе у многих чиновников. Поэтому большинство вопросов на первом заседании нашей Фракции были посвящены именно этой теме. Мы вышли с предложением на Совет Думы провести заседание с Министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Сделать его закрытым», – пояснил парламентарий.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Госдума

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