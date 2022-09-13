В Госдуме добиваются встречи с министром обороны РФ

Фракция «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме вышла с предложением к Совету нижней палаты парламента провести закрытую встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом сообщил заместитель руководителя депутатского объединения Дмитрий Гусев.

«В условиях СВО должна быть слаженная и оперативная работа по всем направлениям без исключения. Сегодня в нашей страны нет полной мобилизации в работе, в том числе у многих чиновников. Поэтому большинство вопросов на первом заседании нашей Фракции были посвящены именно этой теме. Мы вышли с предложением на Совет Думы провести заседание с Министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Сделать его закрытым», – пояснил парламентарий.

Москва, Светлана Антонова

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