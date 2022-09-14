«Стыдно!» В Госдуме назвали циничной позицию Минфина РФ по поддержке россиян

Решения министерства финансов РФ являются циничными по отношению к россиянам. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы. По его словам, стыдно, что на фоне многомиллионных мер поддержки банкам и крупным корпорациям простым гражданам сокращают и без того небольшие выплаты.

Миронов обратил внимание на планируемое отклонение инициативы «эсеров» о внесении изменений в закон о расчете среднедушевого дохода граждан для получения тех или иных льготных или социальных выплат. «Сегодня считает наше министерство финансов очень просто: вот человек получил зарплату или какие деньги и, не считая вычет налогов, допустим, тот же самый подоходный налог, вот вся сумма считается в доход. А реально-то люди на руки получат за вычетом всех налоговых отчислений – мы же это понимаем. Так вот мы и предлагаем установить справедливость, чтобы все эти расчеты среднедушевого дохода и дохода каждого члена семьи рассчитывался после выплаты всех налогов», – пояснил лидер «эсеров».

Парламентарий полагает, что на фоне многомиллионной помощи банкам и крупным компаниям действующая система по отношению к гражданам является «несправедливой, неумной и циничной». «Вот на такой мелочевке, когда банкам по полтора миллиона рублей – вот так вот широким жестом запросто (выдают), когда еще каким-то крупным компаниям огромные бюджетные деньги – запросто (выделяют), а вот тут на мелочи, подленько так – нет, пускай, будем так считать, чтобы копейки лишние… что там огромные деньги что ли, эти социальные выплаты достигают? Нет, конечно», – подчеркнул политик.

«Честно говоря, стыдно за Минфин! И стыдно за тех, кто будет сегодня отклонять эту нашу социальную инициативу», – заключил Миронов.

Сегодня в повестке дня пленарного заседания нижней палаты парламента запланировано рассмотрение поправок в Федеральный закон «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи». По заключению ответственного комитета Госдумы документ рекомендовано отклонить.

Москва, Мария Соколова

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