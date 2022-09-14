«30 лет слушаем эту мантру»: в Госдуме снова обвинили ЦБ в антигосударственной политике

Банк России ведет антигосударственную политику на фоне отсутствия ответственности за рост экономики и стабильности кредитных ставок. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента.

Парламентарий обратил внимание на недавний форум в Минфине, на котором не было высказано никаких идей для стабилизации финансовой системы страны. «Праволиберальная тусовка, воспитанники Чубайса в основном там выступали, обсуждали финансовый суверенитет. Вот наш закон в принципе предлагает, как это есть в 19 из 20 стран так называемой «Двадцатки», ввести ответственность ЦБ, первое, за рост экономики. Второе, ввести ответственность ЦБ за стабильность и обоснованность процентных ставок», – отметил Коломейцев.

«Мы считаем, что ЦБ у нас вообще ведет антигосударственную валютную политику. Вдумайтесь, только за первое полугодие из страны утекло 138 (млрд долларов), прогнозируют 243. Это при разговорах об инвестициях, о том, что нам нужны иностранные инвестиции – вот мы 30 лет слушаем эту мантру. Но инвестиций как не было, так и нет, еще и свои уводят… Поэтому мы сегодня представим свою позицию, хотя и комитет, и правительство безосновательно не поддерживают, с нашей точки зрения», – заключил Коломейцев.

Сегодня Госдума планирует рассмотреть поправки в закон о Банке России, которые уточняют полномочия регулятора. В частности, предлагается ввести ответственность ЦБ за рост экономики и финансовую стабильность. Профильный парламентский комитет рекомендовал документ к отклонению.

Москва, Мария Соколова

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