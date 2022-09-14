«В советские времена за предательство полагался расстрел»: в Госдуме предложили ужесточить наказание за госизмену

Пожизненное заключение за государственную измену является абсолютно оправданным, так как ущерб наносится и государству, и отдельным гражданам. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня депутат от ЛДПР Андрей Луговой на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента.

«На сегодняшний день статья 275 предусматривает максимальное наказание до 20 лет. Хочу обратить внимание, что в советские времена за предательство полагался расстрел. Но в 90-е годы, когда был введен мораторий на смертную казнь, заменили на пожизненное… Почему-то в статье о госизмене переход ее на пожизненное заключение куда-то пропал. Это было, видимо, связано с излишним либерализмом в той России», – пояснил депутат.

Парламентарий обратил внимание, что судебные заседания о госизмене проходят в закрытом режиме. «Общественность порой не знает последствия такого рода преступлений. И поэтому в нынешнее необычное время это становится особо актуальным», – подчеркнул он.

«В результате госизмены ущерб наносится не только государству, но и ставятся под угрозу жизни российских граждан. И не просто под угрозу, но и люди погибают в силу госизмены. Поэтому мы считаем абсолютно оправданным введение за госизмену пожизненного заключения», – заявил Луговой.

Москва, Мария Соколова

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