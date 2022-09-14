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Среда, 14 сентября 2022, 15:46 мск

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Госдума ужесточит наказание для иноагентов

В нижнюю палату российского парламента внесен пакет поправок, которые ужесточают наказание для «иностранных агентов» за нарушение российских законов. Изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс РФ расширяют основания для привлечения к ответственности этой категории лиц.

Авторы пакета законопроектов – депутаты из парламентской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ отмечают, что основной целью поправок является «совершенствование эффективности регулирования института иностранных агентов».

«Для реализации заявленной цели законопроектом предлагается внести изменения в ряд статей Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, закрепляющих ответственность за нарушение порядка деятельности иностранных агентов, расширив состав категорий лиц, на которых будет распространяться данная ответственность», – говорится в пояснительной записке.

Изменения в КоАП предусматривают штрафные санкции до 1 млн рублей. Злостное уклонение иноагентов от исполнения российских законов может повлечь уголовную ответственность до двух лет лишения свободы.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Документ вступает в силу с 1 декабря.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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