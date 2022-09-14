Госдума поддержала эксперимент по онлайн-продаже лекарств

Сегодня нижняя палата российского парламента единогласно приняла в первом чтении законопроект о трехлетнем эксперименте по продаже рецептурных лекарств через Интернет. Планируется, что пилотным регионами станут Москва, Московская и Белгородская области.

Документ предусматривает, что из онлайн-торговли исключат лекарственные препараты, которые льготные категории граждан получают бесплатно или со скидкой. Также исключение составят сильнодействующие, наркотические или психотропные вещества, радиофармацевтические и иммунобиологические препараты. Кроме того, будут запрещены к реализации спиртосодержащие препараты с объемной долей этилового спирта свыше 25%, а также изготовленные аптеками или с режимом хранения ниже 15 градусов Цельсия.

При дистанционной покупке лекарства нужно будет предоставить продавцу удостоверение личности и рецепт. Ответственность за проверку достоверности предоставленных данных будет нести аптечная сеть.

Законопроект был принят единогласно. Однако ряд депутатов высказали пожелание сократить действие эксперимента до одного года, а также расширить количество регионов-участников пилотного проекта.

Предполагается, что эксперимент начнется в марте 2023 года.

Москва, Мария Соколова

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