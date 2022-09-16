Украинец с поддельным паспортом пытался наладить наркоторговлю в Москве

Столичные таможенники пресекли канал контрабанды гашишного масла из США. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

«Из незаконного оборота изъяли более 5200 разовых доз. Их стоимость на «черном» рынке превышает 1,5 млн рублей. Наркотики заказывал 42-летний гражданин Украины. Его задержали при получении посылки. При себе у мужчины был поддельный российский паспорт. Масло он планировал продавать в Москве и Подмосковье», – говорится в сообщении ведомства.

Таможенники возбудили по данному факту уголовное дело. Правонарушитель взят под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в июне официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова обвинила украинские спецслужбы в организации наркотрафика в России. Она также провела параллель с XIX веком, когда «Лондон при поддержке Вашингтона развязал против китайцев опиумные войны», чтобы добиться «квазиколониальных торговых преференций».

«Едва ли на Украине так хорошо знают историю наркоэкспансии Запада на Восток, а потому ни у кого не должно оставаться сомнений в том, кто помогает наладить украинским силовикам поставки наркотиков в Россию», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Москва, Андрей Дорофеев

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