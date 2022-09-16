российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 18 сентября 2022, 12:13 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Пленный украинский военный: ВСУ противостоят «вагнеровцам» в Донбассе, чтобы не допустить их прорыва в сторону Днепра

Украинская армия продолжает укреплять позиции в районе стратегически важного города Бахмут. Пленный украинский военный рассказал, за счет чего командование ВСУ рассчитывает удерживать линию фронта на этом участке.

По его словам, для противостояния с бойцами «ЧВК Вагнера» на Бахмутское направление перебрасываются дополнительные силы, а потери в подразделениях уже давно не подсчитывают.

«Как говорит наш командир, мы боимся прорыва «группы Вагнер». Поэтому на Бахмутское направление стягивается огромное количество сил наших, украинских. И, как говорят, что, если «вагнеровцев» не сдержать, то они дойдут до Днепра. Я согласен, я видел их работу – это еще те черти», – заявил пленный.

Он также рассказал, при каких обстоятельствах его отряд был взят в плен русскими бойцами.

«Я попал в плен, когда нас завели на позиции в Зайцево. Нас там было человек шесть, пятерых взяли, а один пропал, может сбежал. Нам человек оставил рацию, не дал никакой информации, и мы просто сидели, а нас обстреливали, мы не могли даже выйти. Пришли эти парни и сказали, что они из «Вагнера». Ничего с нами не делали. Просто руки связали», – рассказал боец ВСУ.

Пленный также сообщил, что командование ВСУ понимает, что на Бахмутском направлении действуют «вагнеровцы», поэтому сюда переводятся дополнительные подразделения в попытке сдержать продвижение русских.

Донецк, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

Взрыв в луганской Генпрокуратуре: погибли глава ведомства и его заместитель / Российские военные уничтожили штаб центра спецопераций «Юг» ВСУ / Украинец с поддельным паспортом пытался наладить наркоторговлю в Москве / В Белгородской области при обстреле ВСУ погиб мирный житель / Европарламент одобрил 5-миллиардную помощь киевскому режиму / Киевские войска пытаются наступать по всему фронту – глава ЛНР / Российские военные уничтожили более 600 бойцов ВСУ и несколько десятков единиц техники / «Пора проснуться!..» В Госдуме настаивают на жестком зеркальном ответе блоку НАТО на Украине

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Донбасс, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,