Пленный украинский военный: ВСУ противостоят «вагнеровцам» в Донбассе, чтобы не допустить их прорыва в сторону Днепра

Украинская армия продолжает укреплять позиции в районе стратегически важного города Бахмут. Пленный украинский военный рассказал, за счет чего командование ВСУ рассчитывает удерживать линию фронта на этом участке.

По его словам, для противостояния с бойцами «ЧВК Вагнера» на Бахмутское направление перебрасываются дополнительные силы, а потери в подразделениях уже давно не подсчитывают.

«Как говорит наш командир, мы боимся прорыва «группы Вагнер». Поэтому на Бахмутское направление стягивается огромное количество сил наших, украинских. И, как говорят, что, если «вагнеровцев» не сдержать, то они дойдут до Днепра. Я согласен, я видел их работу – это еще те черти», – заявил пленный.

Он также рассказал, при каких обстоятельствах его отряд был взят в плен русскими бойцами.

«Я попал в плен, когда нас завели на позиции в Зайцево. Нас там было человек шесть, пятерых взяли, а один пропал, может сбежал. Нам человек оставил рацию, не дал никакой информации, и мы просто сидели, а нас обстреливали, мы не могли даже выйти. Пришли эти парни и сказали, что они из «Вагнера». Ничего с нами не делали. Просто руки связали», – рассказал боец ВСУ.

Пленный также сообщил, что командование ВСУ понимает, что на Бахмутском направлении действуют «вагнеровцы», поэтому сюда переводятся дополнительные подразделения в попытке сдержать продвижение русских.

Донецк, Светлана Антонова

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