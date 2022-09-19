Мосгорсуд сократил на месяц срок столичному мундепу за дискредитацию ВС РФ

Московский городской суд изменил приговор, вынесенный Мещанским районным судом столицы муниципальному депутату Красносельского округа Алексею Горинову. Об этом сообщила сегодня пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«19 сентября 2022 года в Московском городском суде был оглашен приговор по делу А.А. Горинова, обвиняемого в совершении преступления по ч.2 ст. 207.3 УК РФ. Суд апелляционной инстанции сократил срок наказания до 6 лет и 11 месяцев», – говорится в сообщении.

Как сообщал «Новый День», 8 июля Мещанский суд приговорил Горинова к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима, признав его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения по мотивам политической ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы).

В конце апреля Горинов был арестован Пресненским судом Москвы. Депутат вину не признал. Вторым фигурантом по уголовному делу проходит глава совета депутатов Красносельского округа Елена Котеночкина. Она, как уточнила сторона защиты, сейчас находится не в России и арестована заочно.

По данным следствия, 15 марта 2022 года Горинов и Котеночкина во время открытого заседания совета депутатов округа допустили ряд высказываний, «содержащих не соответствующие действительности данные о Вооруженных силах РФ». Видеозапись заседания муниципальных депутатов была официально размещена на сайте и на других интернет-ресурсах и вызвала общественный резонанс.

Москва, Андрей Дорофеев

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