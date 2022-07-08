Распространял фейки об армии: московский мундеп приговорен к семи годам колонии

Муниципальный депутат Красносельского округа Москвы Алексей Горинов приговорен к семи годам лишения свободы за распространение ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ. Такое решение вынес сегодня Мещанский суд столицы, сообщает «Интерфакс».

«Признать Горинова виновным в преступлении, предусмотренным ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения по мотивам политической ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) и назначить ему наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», – огласила приговор судья Олеся Менделеева.

В конце апреля Горинов был арестован Пресненским судом Москвы по обвинению в совершении преступления по ч.2 ст. 207.3 УК РФ. Депутат вину не признал.

Вторым фигурантом по уголовному делу проходит глава совета депутатов Красносельского округа Елена Котеночкина. Она, как уточнила сторона защиты, сейчас находится не в России и арестована заочно.

По данным следствия, 15 марта 2022 года Горинов и Котеночкина во время открытого заседания совета депутатов округа допустили ряд высказываний, «содержащих не соответствующие действительности данные о Вооруженных силах РФ». Видеозапись заседания муниципальных депутатов была официально размещена на сайте и на других Интернет-ресурсах и вызвала общественный резонанс.

Москва, Андрей Дорофеев

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