Законопроект о беззаявительном назначении социальных и страховых пенсий прошел первое чтение в Госдуме

Госдума приняла сегодня в первом чтении законопроект о беззаявительном назначении социальных и страховых пенсий.

«Принятие закона позволит исключить ситуации, когда люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, вынуждены собирать справки и обивать пороги ведомств, чтобы получить положенные выплаты», – пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно документу, в беззаявительном порядке будет назначаться пенсия по случаю потери кормильца детям в возрасте до 18 лет со дня его смерти, а детям, оба родителя которых неизвестны, – с даты составления записи акта о рождении. Решение о назначении таких пенсий будет приниматься в срок не более пяти рабочих дней. При этом лица, имеющие основания для назначения страховой и социальной пенсий, будут получать одну, которая будет более выгодной.

Изменения коснутся также перерасчета размера фиксированной выплаты к страховым пенсиям в связи с приобретением необходимого стажа работы в сельском хозяйстве или северного стажа.

Москва, Андрей Дорофеев

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