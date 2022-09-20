«Чтобы побеждать, нужен другой финансово-экономический курс»: Зюганов снова обрушился с критикой на правительство РФ

Нынешняя финансово-экономическая политика правительства РФ не в состоянии обеспечить победу России в условиях полномасштабной войны. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его словам, ряд чиновников не понимают реального положения дел.

«Идет крупномасштабная война! На мой взгляд, партия власти и те, кто определяет текущую стратегию и тактику, до конца это не поняли. Прежде всего, я вижу по атмосфере в той же Госдуме и по работе, которую необходимо вести в каждой школе, вузе и с общественным мнением», – подчеркнул Зюганов.

При этом политик обратил особое внимание на необходимость поддержки российской армии. «Для того, чтобы побеждать, нужен иной финансово-экономический курс. Когда я сегодня слушаю Силуанова, вчера он вместе со своими подельниками отправлял деньги в американские банки. 300 с лишним миллиардов долларов туда ухнуло. Умножьте на 60 – 18 трлн рублей! Все бы отремонтировали за эти деньги – от коммуналки до объектов на Донбассе. А теперь он предлагает деньги в другой валюте прятать», – заявил парламентарий.

«Ни одна статья, которая связана с обеспечением, поддержкой даже армии, не реализуется. У нас бедная армия. Армия должна чувствовать свою поддержку и получать все необходимое», – констатировал Зюганов.

В этой связи лидер КПРФ привел в пример советские времена после окончания Второй мировой войны. «У нас в 45-м было принято решение о создании ракетно-ядерного оружия. Когда [премьер Великобритании в 1945 году Уинстон] Черчилль с [президентом США в 1945 году Гарри] Трумэном сказали на Потсдамской конференции Иосифу Сталину, что у них есть атомная бомба, потом Черчилль писал в своих мемуарах, что мне показалось, что Сталин не понял, о чем мы ему сказали, отныне будет наша «атомная дипломатия». Сталин все прекрасно понял. Еще в 43-м году был подписан соответствующий документ. Но он приехал, позвонил [физику Игорю] Курчатову и сказал: посчитайте мне, сколько это будет стоить. Он сказал, товарищ Сталин, я боюсь вам это говорить, но это будет стоить столько, сколько стоила Вторая мировая война, надо создавать целые отрасли. 10 атомных городов один лучше другого создали. В это время на Орловщине ни одного моста уцелевшего не было, ни одной подстанции, и ни одного предприятия не работало. Вот так страна отреагировала на новые угрозы», – подчеркнул лидер КПРФ.

«Мы обязаны все сделать для того, чтобы одержать победу. Без победы на Донбассе над нацизмом и фашизмом на Украине, мы не сможем двигаться вперед и решить ни одной задачи», – заключил Зюганов.

Москва, Мария Соколова

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