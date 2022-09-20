«Пятая колонна» и офшоры: Госдума потребует отчет минэкономразвития РФ по торговле за рубли

Госдума заслушает отчет министерства экономического развития РФ о поступлении и расходовании средств от торговли энергоносителями за рубли. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое решение принято сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента. Как считают депутаты, выручка при содействии «пятой колонны» может отправляться в офшоры.

В частности, депутат от КПРФ Николай Коломейцев в начале заседания внес предложение расширить темы отчета главы Минэкономразвития Максима Решетникова. «Нам (ввели) 11 тысяч 814 санкций на конец августа. Мы – 360. Но в данной ситуации у нас по-прежнему деньги даже те, которые нам должны платить за наши углеводороды из Индии и из Китая, по некоторым данным, идут в офшоры к их владельцам – компаний. Вот их надо проверить», – предложил он.

«И второе, как все-таки деньги, которые нам за так называемые рубли приходят, как мы их используем и приходят ли они. Это очень важный вопрос, потому что «пятая колонна» может дальше снабжать наших врагов энергоносителями, а мы за это ничего не получаем», – подчеркнул Коломейцев.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал предложение. «Давайте тогда попросим профильный комитет при подготовке отчета министра экономики здесь в Госдуме учесть ваши замечания и предложения с тем, чтобы на них мы получили ответы», – отметил он.

«Правительственный час» в Госдуме с министром экономического развития РФ запланирован на 28 сентября.

Москва, Мария Соколова

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