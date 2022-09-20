«У нас что, больше 10 млн человек недополучают законную пенсию?» В Госдуме заявили о массовых нарушениях при начислении выплат

Министерству труда и социальной защиты РФ пора навести порядок в пенсионном обеспечении россиян, так как даже исправление ошибок при начислении выплат не приводит к возврату всех потерянных средств. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом было заявлено сегодня на пленарном заседании Госдумы. По мнению депутатов, о проблемах в пенсионной системе свидетельствует огромный поток обращений граждан.

В частности, депутат от «Справедливой России – За правду» Валерий Гартунг обратил внимание на медлительность правительства «в направлении соблюдения прав граждан, особенно пенсионных прав». «У нас миллионы граждан вынуждены бросать работу для того, чтобы получить заслуженную законную индексацию. Много раз об этом говорил. Нам министр финансов раз 15 обещал, что мы индексацию пенсий (работающим пенсионерам) восстановим. Ну теперь уже забыл... Но мы-то не забыли, люди не забыли в конце-то концов. Экономика у нас теряет людей. Это, вообще-то, рабочие места. Мы реально не можем людей найти, так они уходят из-за этой несправедливости. Людей, которые могут принести пользу государству – мы их еще наказываем. Зачем? Это же глупость! Давайте этот вопрос решим», – обратился он к заместителю главы Минтруда РФ Андрею Пудову.

Также парламентарий призвал чиновника навести порядок в начислении пенсий. «Массовые ошибки. Я вас просил, дайте данные. А как вы отреагировали, кого наказали и так далее? Вы дали два взыскания на всю страну. Это что за данные такие? Я их опубликовал. Знаете, какой в соцсетях получил отклик от пенсионеров, права которых были нарушены и которые годами не могут получить законную пенсию… не буду приводить эпитеты, которые там они выкладывали – это непечатное все, с трибуны Думы нельзя об этом говорить. Ну, вы в конце концов наведите порядок! Я сейчас по каждому случаю, когда вскрываются нарушения пенсионных прав граждан, пишу запрос в Пенсионный фонд и в прокуратуру, чтобы прокуратура каждый раз разбиралась. Почему сами-то не можете разобраться?.. Граждане не виноваты, но платят граждане, потому что исправление ошибки не всегда приводит к возврату всей суммы, которые он потерял», – подчеркнул Гартунг.

«Тысячу дел изучили (в Счетной палате), в 160 – ошибки, в 16%. А моя статистика показывает, что из ста обращений граждан по неправильному начислению пенсий, как они считают, в 30% случаев это подтверждается. Понятно, ко мне не все обращаются, поэтому статистика выше, чем у Счетной палаты. Вдумайтесь! Если помножить эти цифры на 40 млн, то это какие цифры получаются? У нас что, больше 10 млн человек недополучают законную пенсию? Мне кажется, масштаб ошибок сам по себе говорит о том, что мы что-то делаем не так, нужно нам исправляться… Ждем от вас дальнейших шагов по защите пенсионных прав граждан», – подчеркнул депутат.

Депутат от «Единой России» Сергей Лисовский со своей стороны обратил внимание на несправедливую выплату надбавки за работу на селе. «У нас почти миллион тружеников села не попадают под этот закон по одной простой причине, что, проработав 30 лет на селе, они уехали в город. Зачастую, это вынужденный переезд, потому что уже трудно находиться одним, переезд к своим детям. Так вот почему-то эти люди, которые не успели оформить, проживая на селе, эту доплату, лишаются этой доплаты?» – сказал он.

Парламентарий также отметил отсутствие регулирования по этой выплаты, если сельская территория становится городским округом. «При этом опять же люди, честно проработавшие на селе 30 лет, тоже лишаются этой надбавки. Я писал в Минфин, и Минфин мне ответил, что оказывается у нас люди получают надбавку не за честный и тяжелый труд на селе 30 лет, а за проживание на селе. То есть, понимаете, для городских чиновников, работающих в Минфине, село – это некая такая сложная территория, за проживание на которой надо доплачивать. Вообще-то мы, когда делали эту надбавку и пробивали ее, мы предполагали, что это благодарность за тяжелый сложный труд на селе люди получают эту надбавку. Предлагаю министерству все-таки еще раз обратиться к этой теме и вернуть людям их право получать заслуженную надбавку к пенсии, проработав 30 лет на селе, и неважно, где они проживали в тот момент, когда оформлялась эта пенсия», – заключил Лисовский.

Москва, Мария Соколова

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