«У нас брони нет»: спикер Госдумы заявил о возможной мобилизации депутатов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о возможной мобилизации депутатов, обладающих необходимой военной специальностью. Как передает корреспондент РИА «Новый День», выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента, Володин поручил незамедлительно изучить законодательную базу на предмет укрепления обороноспособности страны.

В частности, спикер Госдумы обратил внимание на проблемные вопросы закона о госзакупках, которые могут тормозить выпуск необходимой продукции. «Давайте оперативно изучим те проблемные темы, касательно закона 44, всех этих процедур, которые сегодня могут тормозить выпуск необходимой продукции, могут быть препятствием для решения задач в области повышения обороноспособности страны. Неделя срок», – обратился он к профильным комитетам.

Володин также высказался за срочное выполнение поручения главы государства о приравнивании добровольцев к участникам боевых действий. «Давайте этот вопрос незамедлительно решим. Об этом здесь много предложений звучало от представителей разных фракций. Сегодня есть решение президента. Чтобы у нас законодательная инициатива уже на следующей неделе была рассмотрена на пленарном заседании», – отметил он.

Кроме того, спикер Госдумы обратился к депутатам лично принять участие в мобилизации. «Коллеги, с себя давайте спросим, что мы можем сделать?» «У нас с вами брони нет. Мы с вами там, где наши граждане, – заявил он под аплодисменты парламентариев. – Наверное, мы должны спросить: какая помощь будет эффективна? Президент об этом говорил, министр обороны об этом говорил и сейчас Геннадий Андреевич [Зюганов] сказал. Речь идет о частичной мобилизации тех, кто подготовлен, кто имеет военную специальность, ту, которая востребована. Поэтому давайте мы со своей стороны также этот вопрос оперативно изучим. Тот, кто может быть востребован, – надо принимать решение. У нас есть помощники, у нас есть большой аппарат – да, это государственные служащие. Мы также давайте соберем тех, кто имеет опыт, кто работает с нами и хотел бы принять участие, может быть, добровольцем. Мы это только будем поддерживать… Среди нас такие люди есть», – заключил Володин.

Сегодня глава российского государства поддержал инициативу Минобороны РФ и объявил частичную мобилизацию как неотложный шаг для защиты суверенитета, безопасности и территориальной целостности России.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»