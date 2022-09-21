«Чтобы они подумали, нужна ли им эта война»: Госдума готовит специальное обращение в ООН и парламенты иностранных государств

Сегодня Госдума направит повторные обращения в парламенты стран мира, ООН и Европарламент, в которых будет отражена позиция России как защитника Донбасса. Как заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, все должны понимать: если не прекратятся их поставки оружия и наемников на Украину, начнутся гораздо более серьезные проблемы.

«Наша страна еще не воевала. Мы защищаем тех, кто проживает в ДНР, ЛНР, защищаем Русский мир в Херсонской, Запорожской, Николаевской, Харьковской областях», – подчеркнул Володин.

При этом спикер Госдумы отметил, что западные политики должны понимать, если они не прекратят поставлять на Украину оружие и наемников, «у них начнутся гораздо более серьезные проблемы, чем сейчас». «Чтобы они подумали, нужна ли им эта война. Они не думают, потому что они никогда не воевали. Им надо это объяснить. Если они и дальше дровишки будут подбрасывать, пострадают первые от этого. Потому что есть и оружие, которое можно использовать, и когда мы говорим о мобилизации, это их должно остановить», – заявил он.

«Потеряв свою самостоятельность и суверенитет, они (на Западе) слышат только то, что говорит Вашингтон. Как мы понимаем, в мире огромное количество стран, людей живут, и большая их часть не поддерживает эту политику, выступают за многополярность», – заключил Володин.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»