«Иначе России не будет»: вице-спикер Госдумы пояснил суть обращения Путина

Президент РФ Владимир Путин сегодня свои обращением подтвердил, что Россия возвращается, и мир больше никогда не будет прежним. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его словам, теперь не может быть разночтений в оценках целей специальной военной операции(СВО).

«После обращения главы государства стали ясны две вещи. Первое, что Россия продолжит специальную военную операцию, и никаких разговоров о том, что мы отступим или от чего-то откажемся, быть не может. Эта операция проводится ради освобождения жителей Донбасса и жителей Украины от нацизма», – пояснил Толстой.

Парламентарий обратил внимание, что в настоящее время против России воюет «не столько Украина, сколько коллективный Запад». «Эта угроза должна сподвигнуть нас сплотиться вокруг президента, вокруг нашей армии, поддержать наших бойцов, которые сегодня сражаются за будущее великой России, за свободу выбора наших детей. Иного не дано. И никакие другие варианты не рассматриваются. Иначе просто России не будет. Такова цель наших противников», – подчеркнул он.

«В связи с этим важны два решения, о которых сегодня сказал глава государства. Это решение о частичной мобилизации военнообязанных, у которых есть военные специальности, и решение о том, что органы власти РФ будут всемерно содействовать и поддержат свободный выбор жителей Донецкой и Луганской народных республик и освобожденных территорий, наших братьев и сестер, наших соотечественников. Россия возвращается, и мир больше никогда не будет прежним», – заключил Толстой.

Москва, Мария Соколова

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