Бойцы «ЧВК Вагнера» в плен не сдаются, заявил депутат Госдумы РФ Картаполов

Председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов заявил, что участвующие в спецоперации на Украине «вагнеровцы» не сдаются в плен противнику.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Под нее попадают граждане, кто проходил срочную службу, имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. В беседе с изданием «Фонтанка» председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов ответил на некоторые вопросы, связанные с мобилизацией.

Известно, что депутаты ГД рассмотрели законопроект, который вносит поправки в Уголовный кодекс и ужесточает наказание для тех, кто уклоняется от мобилизации, добровольно сдается в плен и не исполняет приказы командования.

Картаполов пояснил, что добровольной сдачей в плен можно назвать ситуацию, когда боец складывает оружие и переходит на сторону противника. Это предательство, подчеркнул депутат. Он напомнил, что воинской присяге написано, что даже угроза смерти не может заставить военнослужащего Российской Федерации сдаться в плен добровольно.

«Порой лучше геройская смерть, чем эти муки и жизнь с клеймом предателя, я считаю», – пояснил депутат.

Он добавил, что закон не имеет обратной силы, поэтому не будет распространяться на ребят, которые попали в плен ВСУ.

Корреспондент спросила у Картаполова, распространяются ли поправки в УК на бойцов «ЧВК Вагнера».

«Они не сдаются в плен», – заключил депутат.

Бойцы «ЧВК Вагнера» в рамках спецоперации на Украине смогли выполнить ряд трудных задач, в частности выбили противника из хорошо укрепленной Попасной, а также освободили еще целый ряд населенных пунктов, включая Покровское, Клиновое и Светлодарск.

Москва, Екатерина Попова

© 2022, РИА «Новый День»