Иначе «все парализуется к чертовой матери»: в Госдуме выступили за срочную мобилизацию экономики

России для победы и независимости нужно крепкое народное хозяйство, которое нужно переводить на мобилизационные рельсы, иначе «все парализуется к чертовой матери». Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов сегодня в Госдуме. При этом политик выразил опасение, что министр финансов Антон Силуанов снова представит в Госдуме «лажу, от которой только хуже становится».

В ходе выступления Зюганов позитивно отозвался об обращении главы государства о частичной мобилизации. «Считаю, что это исключительно важное обращение (главы государства), шаг вперед с точки зрения нормализации ситуации и борьбы против нацизма, фашизма и бандеровщины, против натовской агрессии, которая обрушилась на Русский мир, и которая, собственно говоря, бросила вызов каждому из нас», – констатировал лидер КПРФ.

«Когда некоторые желторотые, в том числе среди журналистов, стали говорить – вот проиграем войну, вот придут какие-то дяди и нас тут поработят... На современном уровне у нас одной подводной лодки, где 20 ракет с разделяющимися головами достаточно, чтобы привести в чувство любую страну, парализовать ее на два десятка лет вперед. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что ту войну, которую нам навязали на Украине, ядерными средствами решить невозможно. Ее можно решить средствами военно-технического, интеллектуального, духовного и организационного управления. В этом отношении президент особо подчеркнул, что будет проведена частичная мобилизация», – пояснил политик.

При этом Зюганов подчеркнул, что проект федерального бюджета, который в скором времени внесет в Госдуму правительство, должен «полностью соответствовать сегодняшнему выступлению президента и министра обороны и обеспечивать всем необходимым». «Никакой военный комплекс не может нормально функционировать, если у вас слабо работает народное хозяйство. Народное хозяйство тоже должно быть сегодня переведено на мобилизационные рельсы и обеспечивать всем необходимым, в первую очередь, тех, кто борется на передовой и защищает нашу страну… А для этого нужен другой бюджет, распределение ресурсов, для этого надо иначе планировать всю цепочку от станкостроения до «умного интеллекта». Я не знаю, что нам принесет [глава Минфина Антон] Силуанов. Он нам последние годы одну и ту же лажу приносит, от которой только хуже становится. У нас не улучшается ни безопасность, ни все остальное», – заявил лидер КПРФ.

Зюганов напомнил, как во время Великой отечественной войны за сорок суток был разработан и произведен необходимый танк. «За 40 суток сделали! Вот это уровень управления, организации и безопасности. А у нас сидят, по три месяца обсуждают… тогда надо отменять этот сороковой какой-то там закон (44), который заставляет два месяца сидеть и уговаривать друг друга – сделают или не сделают. Он сегодня все парализует к чертовой матери. Поэтому требуется это решение», – считает политик.

«Мы сегодня должны решить на Донбассе и на Украине три принципиальных задачи – сохранить и укрепить Русский мир, не дать американским глобалистам и дальше диктовать свои условия. И третье – показать натовцам, что мы умеем сражаться. НАТО сегодня продолжает те идеи, которые вынашивал Гитлер и все фашистские режимы, в том числе, в Прибалтике. Мы сумеем их в этот раз победить», – заключил Зюганов.

Москва, Мария Соколова

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