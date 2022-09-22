«Обвалите нам рубль»: минфин РФ нацелил бюджетное правило на ослабление российской валюты

Реализация планов Минфина РФ по возвращению бюджетного правила приведет к занижению курса рубля. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов сегодня на пресс-конференции в Москве. При этом эксперт обратил внимание, что российская валюта уже находится под давлением в результате падения мировых цен на нефть.

«Минфин, возвращаясь к бюджетному правилу, о чем [глава министерства Антон] Силуанов говорил вчера, сообщает нам, что курс рубля будет регулироваться, но он будет заниженным. То есть – стратегия на занижение курса национальной валюты. Потому что нацвалюта начинает укрепляться в ответ на санкции, и проблемы и с внешней торговлей, и высокие цены на нефть и газ на это влияли», – сказал Колташов.

При этом эксперт отметил, что наряду с Минфином, который с помощью ослабления рубля планирует повысить наполнение бюджета, в заниженном курсе рубля заинтересована часть экспортеров. «Укрепление не только создает проблемы для наполнения бюджета в том виде, как его понимают неолибералы в Минфине, но это создает проблемы для некоторых экспортеров. Например, для металлургической отрасли, которая привыкла не на страну работать, а на какие-нибудь внешние рынки – а если проблемы с вывозом есть, то обвалите нам рубль. Обвалите нам рубль, и нам будет более рентабельно вывозить куда-то», – подчеркнул он.

Экономист обратил внимание, что Минфин планировал еще до конца года опустить курс рубля до 70-80-ти за доллар. Сейчас давление на российскую валюту оказывает также падение мировых цен на нефть. «Ослабление (рубля) может произойти сейчас, потому что цены на нефть пошли вниз. Это принципиально важное изменение, которое происходит в мировой экономике, и которое в ближайшие 8-10 месяцев, как минимум, будет давить на нашу экономику», – заключил Колташов.

Москва, Мария Соколова

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