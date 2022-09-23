Биржевой курс доллара упал ниже 57 рублей, евро – до 55

Сегодня российский рубль укрепился по отношению к американской и европейской валютам. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на торгах на Московской бирже курс доллара упал ниже 57 рублей, евро – до 55.

К 14: 59 «американец» продавался по 56,65 рубля, «европеец» – по 55,09, а в ходе торгов опускался до отметки 54,91 рубля, следует из данных Мосбиржи.

Как отмечают аналитики, укрепление рубля произошло на фоне ухудшения ситуации на мировых рынках – нефть и другие сырьевые товары стремительно дешевеют. «Нефтяные котировки достигли минимальных с начала года уровней. Негативом выступает угроза замедления глобальной экономики на фоне высокой инфляции», – говорится в обзоре «БКС-экспресс».

В настоящее время котировки фьючерсов на нефть снижаются почти на 3%. Нефть марки Brent торгуется вблизи отметки $88 за баррель, американская WTI продается на бирже почти $80 за баррель.

По оценке экспертов, сейчас рубль остается под воздействием исключительно баланса спроса и предложения на иностранную валюту. С приближением налогового периода ее продажи увеличиваются со стороны экспортеров.

Кроме того, на фоне усиления геополитической неопределенности многие инвесторы опасаются находиться в безналичной валюте из-за угрозы санкционных ограничений на операции с ней. Это увеличивает предложение валюты, усиливая поддержку рубля, пояснили аналитики.

Стоит отметить, что официальный курс доллара на сегодня составляет 59,8318 рубля, евро – 58,9388.

Москва, Светлана Антонова

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