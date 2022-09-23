Саморазрушение Украины: Запад вместе с Киевом сделали все, чтобы остаться у «разбитого корыта»

Референдум на бывших украинских территориях и последующее присоединение их к России может оставить Запад у «разбитого корыта». Об этом в комментарии РИА «Новый День» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. По его оценке, плебисци в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях – очень важное событие по воссоединению кровно связанных братских народов.

«Это воссоединение со своими братьями единокровными. Это не пустой звук – мы все один народ. После того, как Екатерина Великая победила в войне с Турцией (1791 г), эти земли Новороссии, которые 500 лет подвергались грабежу Крымского ханства и уводу людей в рабство, на них просто никто не селился. По переписи, которую сделал Потемкин, она есть в наших архивах, на всей левобережной Украине проживало 152 тысячи человек. Из них половина были кочевники-нагайцы. И потомков Запорожцев там 70 тысяч человек было. Так вот из центральных областей России было переселено 2,5 миллиона человек на эти земли. И именно эти люди основали города, и потом жили в Одессе, Николаеве, Херсоне, Мариуполе, Днепропетровске, Запорожье в значительной степени, в Севастополе и так далее. Причем, здесь еще греки были добавлены, испанцы, французы, 100 тысяч сербов было привезено из Турции», – пояснил Матвейчев.

При этом парламентарий обратил внимание, что в Новороссию было переселено практически десятая часть населения России. «2,5 миллиона – это между прочим 10% тогдашнего 29-милионного населения России. Условно говоря, где-нибудь в Курской области, Тамбовской живут пятиюродные братья тем людям, которые сейчас в Херсоне, Донецке или Луганске и так далее. Они не знают об этом. Они считают себя украинцами, потому что им внушали, что они украинцы, которые просто забыли родную «мову», а выучили почему-то русский язык. Поэтому сейчас происходит воссоединение одного и того же народа. Это важное событие», – подчеркнул он.

Матвейчев отметил, что желающие вернуться в Россию украинские территории не станут «нахлебниками». «Это все-таки 6 млн человек населения. То есть, у нас сразу население России будет свыше 150 млн человек. Потом еще беженцы различные вернутся. Причем, это население славянское, которому не надо культурно адаптироваться к России, – это все наши родные люди. И это очень большая экономика. Донбасс составлял более 15% экономики всей Украины, и кормил всю Украину. Это металлургия, химические производства и прочее. Херсонская и Запорожская – это области сельскохозяйственные, которые давали миллионы тонн зерна, овощей. Херсонская область – это вообще главная винодельня Украины. То есть, там самые богатые территории, не какие-то там нахлебники, которых нам нужно кормить, а наоборот, это большой и мощный вклад в наше ВВП. Они станут через несколько лет одними из самых развитых регионов России, одними из самых богатых», – полагает депутат.

«А Украина и дальше будет, двигаясь по пути саморазрушения и выполняя наказы Запада, дальше будет саморазрушаться. Собственно, к этому ее американцы приговорили. Они сделали из нее стенобитное орудие. Ну вот – дальше это орудие и будет рассыпаться. К сожалению, люди настолько глупы, что не понимают, что их используют в борьбе с собственными же братьями русскими», – подчеркнул Матвейчев.

По его оценке, дальнейшее присоединение бывших украинских территорий повышает статус России, и «лишний раз показывает, что мы не пойдем ни на какие договоренности». «Переговорная позиция для наших западных партнеров, так называемых, стремительно ухудшается. Когда-то им всего лишь было достаточно соблюдать Минские соглашения, согласно которым даже Донбасс считался официально территорией Украины – и мы это подписали. Но они считали, что нужно больше. Теперь они лишатся даже возможности это обсуждать, потому что в нашей Конституции сказано, что запрещено обсуждать территориальные вопросы РФ. Они не подлежат никаким отторжениям, рассуждениям, предметом договоров и так далее. Как только Дума, Совет Федерации проголосуют за их вхождение в состав России, Конституция запретит вообще любые переговоры об этих территориях», – констатировал он.

«Дальше будет все, как в сказке про золотую рыбку, старуху и разбитое корыто. Чем больше они (Запад) будут хотеть, они ж там мечтают еще Крым отвоевать, тем меньше им будет оставаться, до тех пор, пока эта фашистская Украина окончательно не исчезнет», – заключил Матвейчев.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»