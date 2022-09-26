Государство столкнулось с недоверием: в Госдуме оценили меры поддержки малого и среднего бизнеса

В России нужны более жесткие меры по протекционизму отечественного бизнеса, на фоне которых планы Центробанка по реестру малого и среднего предпринимательства (МСП) выглядят избыточными. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил председатель комитета Госдумы по МСП Александр Демин сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, уже введенные меры поддержки зачастую вызывают недоверие у предпринимателей и остаются невостребованными.

Парламентарий обратил внимание, что мерами господдержки охвачено только 10% предпринимателей. «По последним данным, это порядка 200-600 тысяч (субъектов МСП) в зависимости от того, что это – либо денежная, информационно-правовая поддержка, либо еще что-то. Если мы даже 600 тысяч берем правовой поддержкой, то у нас порядка 16 млн задействованных в МСП, 6 млн конкретно субъектов МСП, если мы считаем индивидуальных предпринимателей. Таким образом, это менее 10%», – пояснил он.

«Зачастую не только отсутствие информированности большая проблема. Большинство предпринимателей не знают об этих мерах поддержки. А вторая проблема – это, скажем так, недоверие к государственным мерам поддержки в том числе из-за того, что есть понимание административного давления, сложностей, связанных с теми мерами поддержки, которые существуют. Предприниматели сознательно не идут на них, дабы не усложнять себе жизнь, потому что считают, что это потом для них же боком выйдет», – пояснил Демин.

При этом, как считает депутат, от государства требуются более решительные меры по поддержке «с точки зрения протекционизма отечественных производителей». «Жесткость в том плане, что мы часто ссылаемся на различные соглашения союзные, договора межстрановые и так далее. Но в текущей ситуации на большинство из этих договоров нет смысла оглядываться, так как и с той стороны нашими недружественными коллегами они были нарушены. Поэтому продолжать соблюдать нам и не защищать наш российский бизнес, кажется странным. Именно в этом ключе, более решительные, более жесткие меры по такому протекционизму российских производителей, предпринимателей, чтобы они чувствовали себя на территории страны уверенно и понимали, что они будут вовлечены, они необходимы государству, и государство заботится о том, чтобы они дальше развивались в стране», – подчеркнул он.

В то же время парламентарий полагает, что планы Центробанка по ужесточению критериев для попадания компаний в реестр МСП являются избыточными. «Ужесточать, усложнять процедуру не вижу смысла, потому что и так у нас много административных барьеров на текущий момент, и добавлять какие-то дополнительные, на мой взгляд, излишне. Понятно, что Центробанк хочет перестраховаться в силу, скажем так, ненадлежащей финансовой деятельности части субъектов, которые ведут себя некорректно, но их не такое большое количество, чтобы создавать сложные процедуры для всех остальных», – сказал он.

«За 0,5% людей, которые ведут себя некорректно, будем наказывать всех остальных? Странно. Мне кажется, все-таки надо делать точечные решения, которые будут бороться как раз-таки с недобросовестными субъектами МСП, а не усложнять жизнь тем, кто работает правомочно», – заключил Демин.

Москва, Мария Соколова

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