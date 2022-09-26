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Понедельник, 26 сентября 2022, 20:56 мск

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Депутат Худяков поддержал идею фильма «Лучшие в аду» о событиях в Донбассе

Новый фильм «Лучшие в аду» призван донести правду до масс о происходящем в Донбассе. Как и предыдущие работы компании Aurum Production, картина сделана на военную тематику. Судя по первому трейлеру, отечественный блокбастер будет ничем не хуже американского кино.

Трейлер фильма «Лучшие в аду»

Депутат Государственной думы Роман Худяков, комментируя выход фильма, напомнил о важности патриотического кино для зрителей. Парламентарий поддержал идею нового фильма Евгения Пригожина.

«Наши граждане должны понимать, что сегодня наши ребята становятся героями, защищаю нашу страну и освобождая украинцев. Сегодня наши мальчишки прикрывая друг друга участвуя боевых действиях, заслоняя грудью собственных товарищей, спасая бойцов. Разумеется, что в сегодняшних реалиях большие надежды возложены на телевидение и интернет, через которые необходимо донести до масс происходящее, и эта идея с фильмом очень хорошая», – отметил парламентарий.

Фильм «Лучшие в аду» не только покажет зрителям реальную картину боя, но и позволит сформировать у молодежи представление о том, что реально происходит в мире, уверен генерал-майор Николай Тутрин.

Ожидается, что картина выйдет уже в октябре и станет киносенсацией этой осени. Худяков отметил, что фильм «Лучшие в аду» должно увидеть как можно больше зрителей.

Москва, Екатерина Попова

© 2022, РИА «Новый День»

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