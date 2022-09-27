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Вторник, 27 сентября 2022, 16:37 мск

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В Госдуме готовы лишить деятелей культуры с антигосударственной позицией авторских гонораров

Деятелям культуры, которые занимают антигосударственную позицию, нужно прекратить выплату отчислений за использование их авторских материалов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с таким предложением выступил депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Николай Новичков на пленарном заседании нижней палаты парламента.

«Многие деятели культуры в последнее время проявляют крайне не просто не патриотическую, а антигосударственную позицию. При этом культурный процесс не останавливается. Это, наверное, правильно. Но вместе с тем, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, мы выплачиваем Российскому авторскому обществу, Всероссийской организации интеллектуальной собственности, Российскому союзу правообладателей деньги за использование авторских материалов, авторы которых «полощут» Россию на всех возможных площадках и занимают крайне антигосударственную позицию», – пояснил депутат.

В этой связи Новичков полагает, что надо изучить возможность приостановки выплат таким деятелям культуры. «Это не значит, что денежные средства не должны взиматься. Они должны, грубо говоря, резервироваться в данных организациях», – считает Новичков.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить соответствующее протокольное поручение, при обсуждении которого «будет рассмотрен вопрос».

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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