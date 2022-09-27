«Они нам санкции, а мы им на треть больше стратегического сырья»: в Госдуме главу минэкономразвития РФ спросят про «пятую колонну»

«Пятая колонна» в России на фоне санкций недружественных стран на треть увеличила поставки стратегического сырья на Запад. Об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента. По его мнению, на «правительственном часе» главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова нужно запросить, кто за это ответственен.

«Во вчерашней газете «Версия» целая полоса посвящена тому, что за период с 24 февраля по 12 августа они (недружественные страны) нам 11 тысяч санкций, а мы им на треть больше поставок стратегического сырья. Вдумайтесь, 7,7 тысяч тонн радиоактивных материалов, 264 млн тонн металлов – это алюминий, титан, без которого в принципе невозможно производство ни самолетов, ни ракет. Продовольствие – 9,9 тысяч тонн. И я могу перечислять (дальше)…» – подчеркнул Коломейцев.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутату сформулировать протокольное поручение. «Мы в любом случае рассмотрим либо сегодня, если необходимо будет принимать, либо завтра во время «правительственного часа». Наш коллега (Максим) Топилин, председатель комитета, здесь присутствует – он вас слышит. Поэтому если у вас есть более подробная тема для постановки и обсуждения в ходе завтрашнего «правительственного часа», давайте передадим, чтобы министр подготовился», – отметил Володин.

Как ожидается, завтра, 28 сентября, в нижней палате парламента состоится «правительственный час» с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым.

Москва, Мария Соколова

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