В Госдуме заявили о рисках повышения ставок по кредитам

Введение кредитных каникул для мобилизованных россиян может подтолкнуть банки к увеличению ставок. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его мнению, способ решения проблемы за счет прибыли банков имеет перспективу на появление значительных проблем.

Парламентарий отметил, что сегодня Госдума планирует окончательно утвердить введение кредитных каникул для мобилизованных. В частности, освободить от выплаты кредита их и членов их семей, которые находятся у них на иждивении, в случае гибели на военной службе.

«Способ решения проблемы за счет прибыли банков может столкнуться со значительными сложностями. Потому что наши банки получать государственную помощь любят, а что-то отдавать действительно – нет. Поэтому не исключено, что будет вздувание процентов для всех остальных», – подчеркнул депутат.

При этом Куринный полагает, что могут появиться дополнительные варианты страхования риска при кредитовании. «Поэтому мы будем обращать внимание Центробанка на жесткий контроль за подобными явлениями, с одной стороны, с другой – на возможный пересмотр в будущем варианта страхования для этой группы граждан как раз от подобного рода действий – то есть, от неуплаты кредитов и от других неблагоприятных последствий», – заключил Куринный.

Сегодня Госдума планирует принять законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных. В частности, документ закрепляет порядок предоставления заемщику льготного периода, не превышающего срок его военной службы. Такое же право будет дано находящимся на иждивении у мобилизованного или контрактника. В случае его гибели предусмотрено полное или частичное прекращение обязательств по кредиту военнослужащего и находящихся на его иждивении лиц.

Предполагается, что законопроект будет иметь обратную силу и начнет действовать с 24 февраля 2022 года после объявления специальной военной операции, и будет распространяться на всех россиян, которые участвуют в ней.

Москва, Мария Соколова

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