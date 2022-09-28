В правительстве РФ рассчитали график ослабления рубля

Министерство экономического развития РФ ожидает ослабления российской валюты к концу 2022 года. Как следует из прогноза социально-экономического развития на 2023-2025 гг, в декабре американский доллар может подорожать до 66 рублей, пишут «Ведомости».

Согласно расчетам, в IV квартале курс доллара в среднем ожидается на уровне 64,4 рубля, за весь 2022 год – 68,1. В 2023 году прогнозируется дальнейшее ослабление национальной валюты до 68,3 рубля за доллар. В декабре будут достигнуты пиковые значения в 70,2 рубля за доллар. В последующие годы курс доллара ослабнет до 70,9 рубля в 2024 году и до 72,2 рубля – в 2025-м.

Финансовые эксперты также ожидают ослабления отечественной валюты. В частности, главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев полагает, что к концу 2022 года рубль ослабеет до 65-70 за доллар и 62-67 за евро. По его мнению, давление на российскую валюту, в частности, могут оказать падение цен на сырье из-за глобальной рецессии (нефть Brent уже упала с мартовских $130 за баррель до $85) и сокращение объемов экспорта из-за текущих или новых западных санкций. Спрос на валюту может возрасти благодаря восстановлению импорта по мере переориентации цепочек поставок с Запада на Восток, а также все еще возможному возобновлению покупок валюты в резервы по новому бюджетному правилу.

Эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Дмитрий Бабин считает, что на фоне вероятного продолжения снижения цен на ресурсы из-за ухудшения ситуации в мировой экономике рубль может перейти к устойчивому ослаблению. По его словам, это будет вызвано сокращением экспортной выручки из-за подешевевшего сырья, что уменьшит предложение иностранной валюты на российском рынке. В результате доллар может в декабре находиться в районе 70-75 рублей – при условии, что геополитическая ситуация существенно не улучшится.

Главный аналитик ПСБ Денис Попов ожидает, что курс доллара на конец текущего года будет в диапазоне 60-64 рублей. Основным фактором для его формирования будет внешнеторговый баланс, который в России остается профицитным. В то же время усиление рисков для экспорта (санкции, снижение цен на сырье в условиях торможения мировой экономики), рост денежного предложения, восстановление импорта и нестабильность на глобальных финансовых рынках могут обеспечить незначительное ослабление рубля к концу года.

Директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг прогнозирует ослабление до конца года в пределах 10% в связи с фактическим и ожидаемым сокращением положительного сальдо торгового баланса из-за снижения цен на нефть и эмбарго на ее поставки.

Согласно данным Мосбиржи, во вторник, 27 сентября, доллар торговался в диапазоне 57,9-59 рублей. При этом в пятницу, 23 сентября, курс впервые с конца июля падал ниже 57 рублей.

Москва, Екатерина Попова

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