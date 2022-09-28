«Гарвардские мальчики» никак не уходят от рекомендаций МВФ»: в Госдуме возмущены вывозом миллиардов долларов из России

Правительство не принимает мер против вывода сотен миллиардов долларов из экономики России, продолжая действовать под диктовку Международного валютного фонда (МВФ). Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня заявил депутат Госдумы от КПРФ Евгений Бессонов на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента.

Бессонов обратил внимание на внесенный сегодня правительством в Госдуму проект федерального бюджета РФ на следующий год. «К сожалению, та же команда, те же «гарвардские мальчики», и никак не уходят от рекомендаций МВФ. Стартовые позиции бюджета 23-го года – 300 млрд долларов замороженных ресурсов, по оценкам Центробанка, до конца 2022 года будет вывезено из РФ порядка 243 млрд долларов. Посмотрите, какие суммы уходят из экономики РФ! И к сожалению, правительство не принимает никаких мер для того, чтобы эти средства работали на нашу экономику», – подчеркнул депутат.

Как считает Бессонов, правительство РФ расписывается в беспомощности, когда парламентарии задают вопросы о тарифах и о стоимости угля. «Стоимость угля для граждан увеличивается, а правительство не может внести коррективы», – констатировал он.

По его оценке, ряд внесенных правительством законов сегодня «неактуальны». «Нам кажется, что закон об ответственном отношении к животным, конечно, важен, но надо смотреть законы об ответственном отношении к людям… Чиновники должны понять, что ситуация немножко другая, надо быть более человечным», – заключил Бессонов.

Москва, Мария Соколова

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