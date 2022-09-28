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Среда, 28 сентября 2022, 15:24 мск

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«Работают на руку врагу!» Запад попытается воспользоваться «перекосами» при мобилизации в России

Ошибки и «перекосы» в работе военкоматов в период частичной мобилизации работают в пользу врагов России и должны немедленно пресекаться, вплоть до устранения виновных. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сегодня на пленарном заседании Госдумы. По его словам, Запад и киевский режим направили все усилия на дестабилизацию ситуации в России.

«Офис Зеленского сейчас сконцентрирован антимобилизационном треке. (Западу и Киеву) важно сейчас поднять и вывести на улицу людей (в России). В контексте подобного рода заявлений о выводе на улицу протестующих людей на улицы России надо очень четко обращать внимание на каждый случай, когда мобилизуются совершенно не на основании объявленных критериев… И пенсионеров мобилизуют, и студентов, и людей, страшно сказать, с тяжелыми заболеваниями, с эпилепсией, с бронхиальной астмой… Инвалиды получают повестки и должны являться в военкомат и что-то объяснять», – констатировал Слуцкий.

По его мнению, такие действия направлены против интересов России и должны немедленно устраняться. «Вот эти перекосы, которые в очень и очень большом масштабе накопились за несколько дней, требуют внимательного рассмотрения со стороны, в первую очередь, руководства Минобороны и должны быть немедленно устранены», – подчеркнул парламентарий.

«Подобные «перекосы» работают только на руку нашему врагу и создают тенденции, противоположные консолидации общества у нас. Поэтому подобные вещи более происходить не должны! И мы будем держать это, как и коллеги, уверен, из других парламентских партий, на жестком контроле», – заключил Слуцкий.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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