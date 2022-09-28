Декана журфака МГУ могут пригласить на беседу в Думу

Декана факультета журналистики МГУ Елену Вартанову могут пригласить на заседание профильного комитета Госдумы, чтобы обсудить конфликтную ситуацию, возникшую в связи с приходом в вуз студента в футболке с симфоликой спецоперации и российским флагом. Об этом сообщила в своем Telegram-канале первый заместитель председателя думского комитета по просвещению Яна Лантратова.

«Предложила коллегам пригласить декана факультета журналистики МГУ Елену Вартанову на заседание профильного комитета ГД, чтобы с ней обсудить происходящее и вместе подумать, что делать. Предварительно обсудила это с коллегами и встретила полную поддержку. Вячеслав Володин тоже поддержал предложение. Ситуацию взяли на парламентский контроль», – написала она.

Депутат также сообщила, что встретилась со студентом журфака МГУ Степаном Антроповым, которого сокурсники затравили за поддержку российской армии, СВО и Донбасса.

«Степан поделился со мной жуткими подробностями из жизни факультета. Как травят студентов и преподавателей за поддержку пророссийской позиции, предлагая им совершить суицид. На факультет, по имеющейся от некоторых студентов информации, для встречи со студентами намеренно не приглашают депутатов, сенаторов и других представителей власти, которые поддерживают курс президента и могут одобрительно высказаться в отношении спецоперации. Такая идеология в одном из ведущих государственных вузов страны», – отметила Лантратова.

При этом она считает, что руководство факультета повело себя неправильно, ограничившись отчислением двух студенток, участвовавших в травле, «вместо того, чтобы действительно разобраться со сложившейся неприятной, резонансной ситуацией, поговорить со студентами, подумать, как можно в дальнейшем избежать подобного».

«А ведь это будущее журналисты! Представители четвёртой власти, которые придут работать в российские редакции. С каким настроением они туда придут? Я тоже окончила журфак СПбГУ (мое первое образование), знаю, что студенты журфака – люди принципиальные, твёрдые в своих убеждениях. Запретом, травлей или отчислением их не переубедишь. Нужны хорошие аргументы», – добавила зампред комитета Думы.

Москва, Андрей Дорофеев

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