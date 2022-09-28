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Среда, 28 сентября 2022, 16:55 мск

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Столичные полицейские задержали автора ложного сигнала о теракте в метро

Сотрудники полиции задержали 29-летнего мужчину за ложное сообщение о якобы существующей угрозе в столичном метро. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по городу Москве.

«В управление внутренних дел на Московском метрополитене поступила информация от неизвестного о якобы существующей угрозе в столичном метро. Сотрудниками полиции незамедлительно были приняты меры к обследованию станций и прилегающей к ним территории, в том числе с применением служебных собак. В результате проверки не обнаружено предметов, представляющих общественную опасность. Информация о существующей угрозе не подтвердилась», – говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники центра по противодействию экстремизму установили личность и задержали подозреваемого на Очаковской улице. Он был доставлен в отдел для разбирательства. Как отметили в полиции, мотив своего поступка мужчина объяснить не смог, ссылаясь на то, что в это время находился под воздействием алкоголя.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 Уголовного кодекса РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Мужчина заключён под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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