Минобороны указало спикеру Госдумы на ошибку с обязательным получением резервистами разрешений на выезд

Председатель Госдумы Вячеслав Володин признал, что ошибочно заявлял о необходимости получения разрешения военкомата при выезде военнообязанных россиян за рубеж. Об этом он написал сегодня в своем Telegram-канале.

«Довожу до вашего сведения. После сегодняшней публикации поступило разъяснение от минобороны России. Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется. В связи с чем передвижение граждан, состоящих на воинском учёте, не требует разрешения военных комиссариатов», – сообщил спикер.

Ранее сегодня он утверждал в Telegram, что такое разрешение необходимо.

«Один из частых вопросов – о выезде граждан, состоящих на воинском учёте, за пределы нашей страны. На информационных ресурсах по этому поводу даются разъяснения, зачастую противоречащие друг другу. Обращаю ваше внимание, согласно 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов (статья 21). Такая норма закона есть, и ей должны руководствоваться все военнообязанные», – утверждал председатель ГД.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас указал на нестыковки в российских законах, касающихся этого вопроса.

«Да, действительно, в соответствии с ФЗ «О порядке выезда из РФ и порядке въезда в РФ» запрет на выезд распространяется только на лиц, призванных на военную службу, т.е на лиц, получивших повестку. Закон не предусматривает ограничений в период мобилизации по выезду за пределы РФ для лиц, состоящих на воинском учёте, но ещё не получивших повестку. Если такое лицо выехало за пределы РФ в период мобилизации, оно нарушило ФЗ «О мобилизаци...», но не нарушило ФЗ «О порядке выезда из РФ...», – написал сенатор в своем Telegram-канале.

Москва, Андрей Дорофеев

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