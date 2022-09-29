В 2023 году Россия ощутит последствия глобального кризиса

В следующем году Россия ощутит негативное влияние глобального экономического кризиса. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, в настоящее время экономика США, как и других государств Запада, на пороге серьезных потрясений.

«Кризис мировой надвигается, и это все чувствуют… Мы это должны предполагать. И это должно нас двигать на то, чтобы формировать внутренний рынок спроса. Значит – нам нужен промышленный спрос. Надо делать так, чтобы промышленность активно и возрождалась, и развивалась. А для того, чтобы она активно возрождалась, нужен спрос и потребительский. Значит его надо планировать и управлять им», – отметил он.

При этом Аксаков оптимистично оценил перспективы российской экономики в связи с внесенным накануне в Госдуму проектом федерального бюджета на следующий год. «Бюджет следующего года, к сожалению, дефицитный. Там дефицит около 3 трлн рублей, но я с большим оптимизмом смотрю. У нас Минфин всегда так консервативно подходит к прогнозам для того, чтобы потом всем доложить, как он великолепно сработал. С другой стороны, это всего лишь 2% бюджета, допускаемый дефицит бюджета 3%. Больше 3% уже вызывает вопросы, но во многих странах больше 3%. Поэтому мы с довольно неплохим бюджетом», – считает Аксаков.

«По затратам он (бюджет) практически соответствует тем расходам, которые были в этом году. То есть мы не уменьшаем расходы, хотя, если учесть инфляционные параметры, все-таки определенное снижение будет. Но можно говорить о том, что мы достаточно уверенно входим в следующий год. Предположения, прогнозы специалистов, и даже наших многих говорили о том, что мы войдем с большим минусом в следующий год. Но минус всего лишь около 3%, даже меньше. Говорили о 10% ВВП», – отметил депутат.

«Следующий год, думаю, будет более оптимистичным, в том числе, по инфляции. Предполагается ее снижение до 5-5,5%. Соответственно, это будет вести к снижению ключевой ставки. Центробанк прогнозирует ее возможное снижение до 6,5%. Думаю, жизнь может подтолкнуть к тому, что она еще может быть ниже. Соответственно, процентные ставки по кредитам будут меньше 10% – даже по потребительским кредитам. Это в принципе, оптимистичная картина, с которой мы подходим к следующему году, несмотря на все сложности, трудности, проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Тема экспорта у нас сложно стоит, сейчас могут отказаться полностью от нашей нефти и газа, несмотря на проблемы, которые Европа от этого испытывает», – констатировал депутат.

Как полагает Аксаков, в следующем году украинский фактор уже не будет оказывать давление на нашу экономику. «Мы все преодолеем, и украинский фактор тоже будет решен. Причем, я уверен, что он в ближайшее время в благополучном направлении быстро начнет развиваться. А вот вопросы, связанные с внешними рынками, стоят острее. Потому что вот эти события вокруг Украины и втягивание Запада в этот процесс обнажили те диспропорции, которые есть в западных экономиках. Там огромнейшие диспропорции между оборачивающейся финансовой массой и материальным производством. И вот они сейчас будут вылезать. А это может привести к серьезнейшему мировому кризису», – пояснил он.

«В любом случае это будет на нас сказываться, потому что это скажется на всем мире. Поэтому сейчас должна быть концентрация на внутреннем рынке, на внутреннем развитии. Но все должны понимать, что мы находимся в мировом экономическом пространстве и это неизбежно будет сказываться и на нас с вами», – сказал Аксаков.

Вместе с тем парламентарий обратил внимание, что расширением санкций против российских финансовых институтов, в частности карты «Мир», США своими руками разрушают систему, на которой держалось их господство.

«Любое действие по закону физики равно противодействию. Как бы не пытались (США) тормозить наш прогресс, тем более он продвинутый прогресс, реально способствующий развитию платежной системы мира, а не только России – никто ничего не остановит. На самом деле, американцы своими руками разрушают ту систему, на которой держалось их господство. И это удивляет. Создавая вот эти все проблемы, они дают сигнал не только нам, дают сигнал всему миру, что с ними точно также могут поступить. Естественно, будут страховаться и меньше доверять. А доверие – это ключевой фактор, определяющий использование тех или иных инструментов, денежных знаков и так далее», – подчеркнул Аксаков, пояснив, что есть несколько способов обойти запреты по использованию карты «Мир» за рубежом, в частности, в Турции.

Москва, Мария Соколова

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