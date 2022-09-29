Рашкин не смог вернуть депутатский мандат в Верховном суде

Верховный суд РФ отказал в удовлетворении административного иска члена КПРФ Валерия Рашкина к Госдуме, оспаривавшего досрочное прекращении его депутатских полномочий. Об этом «Интерфаксу» сообщили в суде.

Рашкин просил суд признать незаконным постановление Госдумы от 25 мая 2022 года о досрочном прекращении его депутатских полномочий и вернуть ему мандат.

Депутатских полномочий один из бывших лидеров КПРФ был лишен в связи со вступлением обвинительного приговора суда по резонансному уголовному делу об убийстве лося. Рашкину было назначено три года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года и лишением права заниматься деятельностью, связанной с охотой, в течение двух лет.

Москва, Андрей Дорофеев

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