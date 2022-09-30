Биржевой курс евро рухнул ниже 52 рублей

Сегодня европейская валюта резко подешевела по отношению к российскому рублю. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на торгах на Московской бирже курс евро обвалился ниже отметки 52 рубля, что стало минимальным значением с октября 2014 года.

После открытия торгов «европеец» почти сразу подешевел до 51,5850 рубля. К 11:18 мск курс евро восстановился до 52,4800 рубля. В то же время доллар продается на уровне

56,1175 рубля, что почти на рубль меньше, чем накануне. При этом стоимость «американца» в моменте опускалась до 55,1000.

Стоит отметить, что официальный курс евро на сегодня составляет 57,4130 рубля, евро – 55,4064.

Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» обращают внимание, что падение курса евро на российском валютном рынке идет не пропорционально его динамике на рынке Forex, где европейская валюта слегка подрастает к доллару США и находится на уровне $0,983 за евро. При этом кросс-курс пары «евро-доллар», вычисленный на основе котировок этих валют на Московской бирже, составляет $0,922 за евро, то есть на 6,2% ниже кросс-курса на мировом рынке Forex.

«Такой перекос в соотношении двух валют на внутреннем валютном рынке аналитики объясняют масштабными продажами европейской валюты при отсутствии спроса на нее на торгах Московской биржи», – пояснили аналитики.

Москва, Светлана Антонова

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