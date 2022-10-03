Госдума ратифицировала договоры о вхождении в состав РФ ЛДНР, Запорожья и Херсонщины

Депутаты Госдумы единогласно поддержали законопроекты о ратификации договоров о принятии в состав России Донецкой, Луганской народных республик и Херсонской и Запорожской областей. Как заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, это единственная возможность спасти миллионы жизней людей от преступного киевского режима и прекратить обстрелы мирного населения, стариков, женщин, детей, а также защитить право на родной язык, культуру, историю, свою веру.

«Мы с вами должны понимать: все то, что происходит на Украине, – из‑за того, что киевский режим полностью подготовлен США, Вашингтоном, из‑за того, что Украина потеряла свой суверенитет. Вот поэтому надо дорожить суверенитетом. Его утрата приведет к таким последствиям. А идеология правящего режима Украины стала нацистской», – подчеркнул Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.

Документы о ратификации представил Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Этот процесс стал логическим продолжением воссоединения русских земель, начатый с возвращения в Россию Республики Крым и города Севастополя в 2014 году», – констатировал он.

Как предполагается, позже сегодня Госдума рассмотрит четыре федеральных конституционных закона о вхождении новых регионов в состав Российской Федерации.

Москва, Светлана Антонова

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