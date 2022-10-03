«Деградация Запада дошла до ручки»: в Госдуме заявили о необходимости укрепить армию для войны против НАТО

Включение в состав России новых регионов надо отметить сменой финансово-экономического и социального курсов страны. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов сегодня в Госдуме. По его словам, актуальной проблемой является также укрепление российской армии на фоне боевых действий, которые против России ведут 40 стран-участниц НАТО.

«Сколько бы не визжали и не орали за океаном (о референдумах на бывших украинских территориях), не обращайте на это внимание. Если вы посмотрите тысячелетнюю историю, у нас не было ни одного века, чтобы в течение 40-50 лет мы отбивались от этих доброхотов, которые никогда не несли нам свободу, никогда не культивировали демократию, шли против нашего языка, веры, культуры, традиций. Англосаксы вслед за ордами Батыя, наполеоновскими ордами и гитлеровскими фашистами пытаются вообще уничтожить Русский мир», – подчеркнул Зюганов.

По его мнению, «деградация западной цивилизации дошла до ручки, до предела» в отмене всего русского. «Если мы взялись защищать, мы обязаны все сделать, чтобы утроить силы нашей армии. Армия не имеет сегодня необходимого – того, чтобы вести в данном случае свою новую Отечественную войну против всего натовского блока. Сорок стран сегодня воюют на просторах Украины против русской, советской и нашей государственности. Мы обязаны укрепить все – и фронт, и тыл, и максимально обеспечить ребят, которые идут защищать нашу Родину, нашу свободу и независимость», – заявил он.

«Те, кто воюет сегодня против нас, им мало! В 91-м году их удовлетворил распад страны, капитуляция в области идеологии и торгашеские замашки Чубайса и всей этой воровской своры. Сегодня они пришли для того, чтобы уничтожать русскую цивилизацию как таковую», – подчеркнул лидер КПРФ.

Зюганов полагает, что нужно срочно предпринять ряд шагов по укрепления обороноспособности страны. По его мнению, недочеты в снабжении мобилизованных граждан – это «проблема ответственности и управления». «Мы должны сделать все, чтобы общество сплотилось. Для этого давно назрела национализация минерально-сырьевой базы и стратегических ресурсов, без этого не решить проблем», – сказал лидер КПРФ.

«Остановить отток капитала в наших силах. Президент выступает – почти триллион долларов вывезли. В этом году по оценке банков, вывезут $264 млрд. Я вам за эти деньги обустрою не 4-5 регионов, а полстраны. Остановите этот отток. Никакой проблемы в этом нет. Это проблема воли нашего правительства и [премьер-министра Михаила] Мишустина вместе с министром [финансов Антоном Силуановым], который сейчас нам принесет свой бюджет», – подчеркнул политик.

Как считает лидер КПРФ, присоединение к России четырех новых субъектов следовало бы отметить сменой финансово- экономического курса страны. «Налог, прогрессивная шкала – все должны вложиться в эту победу. Только мы из 20 стран сидим и корячимся, никак не заложим нормальную шкалу (для тех), кто слишком много нахапал и так далее. Опыт народных предприятий кто вам мешает обобщить? Поручите нашей команде, мы вам покажем, как можно все свои прилавки завалить продуктами», – отметил он.

«Я бы на месте Путина давно издал бы указ переименовать, вернуть Волгограду имя Сталинград, который знают во всем мире и олицетворяет нашу победу, и прихлопнул бы Ельцин-центр и Фонд Горбачева. Создал бы там базу патриотической подготовки, и готовили бы достойных ребят. Все это вопросы давно перезрели», – заявил политик.

«Все эти вопросы надо решать и в ближайшее время в рамках бюджета. Наш праздник должен быть подкреплен новым финансово-экономическим и социальным курсом», – заключил Зюганов.

Сегодня нижняя палата парламента единогласно приняла сразу в трех чтениях законопроекты, необходимые для вхождения в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, а также ратифицировала международные договоры, подписанные 30 сентября в Москве.

Москва, Мария Соколова

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