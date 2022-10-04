Рецептурные лекарства можно будет дистанционно купить в трех субъектах РФ

Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в федеральный закон «Об обращении лекарственных средств», разрешающие проведение эксперимента по дистанционной торговле рецептурными лекарственными препаратами. Новые правила сначала будут действовать в трех регионах России – в Москве, Белгородской и Московской областях.

«Важно убедиться, что через онлайн-аптеки в свободный оборот не попадут контрафактные лекарства, психотропные, наркотические и другие сильнодействующие вещества. C учетом правоприменительной практики закон можно будет распространить на все регионы России», – пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Закон предполагает утверждение министерством здравоохранения РФ перечня доступных для дистанционной торговли лекарств. Документ также обязывает аптечные организации при подобных продажах обеспечить идентификацию личности гражданина, которому оформлен рецепт на лекарственный препарат, с личностью гражданина, которому доставят лекарство.

Дистанционная продажа лекарственных препаратов, которые содержат наркотические, психотропные или сильнодействующие вещества, будет невозможна.

Закон вступит в силу 1 марта 2023 года и будет действовать до 1 марта 2026 года. Предусматриваются переходные положения.

Москва, Андрей Дорофеев

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