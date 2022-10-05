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Среда, 5 октября 2022, 16:19 мск

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Биржевой курс доллара поднялся выше 60 рублей

Сегодня американская и европейская валюты подорожали по отношению к российскому рублю. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на Московской бирже курс доллара превысил отметку в 60 рублей, евро подорожал до 59 рублей.

В ходе биржевые торгов «американец» достигал уровня 60,45 рубля, «европеец» – 59,10 рубля, что выше курсов, установленных Банком России на сегодня.

Напомним, официальный курс доллара составляет 58,7913, евро – 56,1725.

К 15:00 американская валюта торговалась вблизи отметки 60,10, европейская – 58,90.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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