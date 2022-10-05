«Надо перестать врать…» Глава комитета Госдумы оценил ситуацию с информированием россиян об СВО

Председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов подверг жесткой критике ситуацию с информированием россиян о специальной военной спецоперации (СВО). По его словам, надо перестать врать, иначе будет потерян кредит доверия населения. Такое заявление депутат сделал в эфире канала «Соловьев Live».

«Надо перестать врать. Мы не раз об этом говорили... Но как-то, видимо, не доходит до отдельных руководителей», – сказал парламентарий.

Картаполов обратил внимание, что в сводках Совинформбюро за 1941 год, когда немцы прорывались к Москве, «открыто говорили, что где-то мы отходим, где упорно отражаем атаки превосходящих сил противника». «В каждой сводке говорили, что бригада товарища такого-то совершила то-то, наши славные лётчики уничтожили столько-то, наши потери такие-то. И люди понимали опасность для нашей Родины, потому что враг на нашей земле…» – пояснил он.

При этом депутат подчеркнул, что «сейчас тоже враг на нашей земле», и речь не только о наших новых субъектах РФ. «У нас практически все приграничные села Белгородской области разрушены. У нас город Валуйки – город-крепость, кстати, – находится под постоянным огневым воздействием. Мы узнаем об этом от кого угодно – от губернаторов, от владельцев телеграм-каналов, от военкоров. А больше ни от кого», – констатировал он.

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В этой ситуации, как отметил Картаполов, сводки Минобороны не меняются по содержанию. «У нас народ не глупый, далеко не глупый... И он видит, что ему не хотят говорить даже не всю правду, а хотя бы ее часть. Это очень нехорошо. Это может привести к потере кредита доверия», – считает он, добавив, что с мобилизацией «абсолютно такая же картина».

Москва, Светлана Антонова

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