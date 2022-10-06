В Госдуме обсудят с представителями Минобороны проблемы с обеспечением мобилизованных россиян

Комитет Госдумы по обороне обсудит проблемы обеспечения мобилизованных на закрытых слушаниях с участием заместителей министра обороны РФ. Об этом сообщил член комитета Андрей Гурулев.

«Решение принято, это будет 17 числа в закрытом режиме», – сказал Гурулев в комментарии РИА «Новости».

«Проблемы в следующем – ежегодно в рамках бюджета РФ на МО выделяются деньги в полном объеме, в том числе отдельной статьей – материально-техническое обеспечение… Мы сегодня не можем понять, почему наших мобилизованных не можем нормально обуть и одеть», – пояснил депутат, добавив, что на заседании комитета приглашены заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Михаил Мизинцев.

Ранее сегодня стало известно, что председатели комитетов Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и по обороне Андрей Картаполов обратились к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой разобраться в вопросе снабжения Вооруженных сил России на фоне многочисленных проблем с обеспечением мобилизованных россиян.

Москва, Светлана Антонова

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