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Четверг, 6 октября 2022, 17:44 мск

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Официальный курс доллара превысил уровень 60 рублей

Банк России повысил курсы американской и европейской валют на завтра, 7 октября. Согласно решению регулятора, доллар будет стоить 60,2534, что на почти на 85 копеек выше сегодняшнего официального курса.

В то же время официальный курс евро повышен почти на 18 копеек – до 58,2392 рубля. Китайский юань подорожал более чем на 2 рубля – до 85,9078 рубля.

По оценке финансовых аналитиков, ослабление российской валюты связано с возросшей геополитической напряженностью и введением восьмого пакета антироссийских санкций ЕС, которые предусматривают предельные цены на нефть из РФ.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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