Биржевой курс евро превысил отметку 60 рублей

Сегодня американская и европейская валюты вновь дорожают по отношению к российскому рублю. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на Московской бирже курс евро поднялся выше 60 рублей, доллар подорожал до 61 рубля.

В ходе биржевых торгов максимальный курс «европейца» вырос до 60,14 рубля, «американец» достиг отметки 61,4825 рубля. К 11: 20 мск доллар колебался вблизи уровня 61,40 рубля, евро – 59,8. Таким образом за неделю европейская валюта, биржевой курс которой в конце прошлую пятницу опускался ниже 52 рублей, подорожала почти на 8 рублей, американская – примерно на 6 рублей.

Комментируя ситуацию на валютном рынке, аналитики «БКС Экспресс» обратили внимание, что драйвером ослабления рубля могли послужить очередные санкции ЕС. Но политика Запада неизменна, и ограничения вводятся регулярно, а рубль время от времени умудряется укрепляться на многолетние максимумы. «Просто накопленные противоречия рано или поздно должны дать о себе знать в виде усиления инвалют», – говорится в обзоре экспертов.

При этом финансисты отметили, что пока остается открытым вопрос перезапуска бюджетного правила, и, если эта функция будет активирована, это дополнительно надавит на рубль. «Рекордные экспортные потоки и подавленный барьерами импорт приводит к мощному профициту российской внешней торговли, но тенденция может измениться в самое ближайшее время на фоне восполнения импорта при замедлении экспорта», – пояснили аналитики.

Напомним официальный курс доллара на сегодня составляет 60,2534 рубля, евро – 58,2392.

Москва, Светлана Антонова

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