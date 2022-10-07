Самоубийство Европы: «нефтяные» санкции против России способны спровоцировать глобальный коллапс

Евросоюз своими санкциями наносит ущерб сам себе, хотя без российских энергоресурсов на мировом рынке наступит коллапс. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, восьмой пакет санкций ЕС мало что меняет качественно, но при этом разрушает остатки экономического сотрудничества Европы и России.

«Если деятельность чиновников из Брюсселя измерять в килограммах и страницах, то, наверное, восьмой пакет весьма внушительный. Там больше ста страниц в новой редакции к регламенту 833, в частности. Но если смотреть на сутевые вещи, то они качественно мало что меняют. Действительно, российский бизнес в некоторых областях, скажем так, пострадает от этого. Я бы даже по-другому выразился – добиваются остатки сотрудничества экономического России и ЕС. Но в сравнении с тем, что уже было введено в предыдущих пакетах, эти новые меры трудно назвать какими-то пробивающими сильно вниз», – полагает Тимофеев.

Эксперт обратил внимание, что единственной новацией в плане качества можно назвать введение порога цен на российскую нефть, хотя соглашение об этом было достигнуто еще в сентябре. «Большой вопрос: как все это будет работать? Вспоминаю заявление «Семерки» от 2 сентября и руководства Минфина США. И там, и там написано, что этот порог цен на нефть вводится не столько из-за конфликта на Украине, сколько из соображений заботы о бедных странах – что нам горько смотреть на то, как страдают бедные страны от того, что цены на нефть высокие, вот мы поможем им, мы заставим Россию продавать нефть по ценам ниже, по тому порогу, который мы установим и все от этого выиграют. Но боюсь, что этот пафос не совсем соответствует реальности из-за того, что растет неопределенность на рынке из-за политического вмешательства в рыночные процессы, цена на нефть может вырасти», – пояснил эксперт.

«Перебой с поставками и сокращение российского предложения тоже может толкать цену вверх. Ну, и плюс решение здесь же ОПЕК+, собственно, в своих интересах поддержки цены о сокращении добычи нефти тоже эту цену будет толкать вверх. То есть, вместо постулируемой заботы о бедных странах в виде снижения цен на нефть, эта мера внесет свой вклад в повышение цен на нефть, а значит – в инфляцию как в Еврозоне, как в США, так и в тех самых бедных и средних странах, о которых заботу проявляет ЕС и США», – подчеркнул Тимофеев.

По его оценке, России – это тоже «нанесет определенный ущерб, но адаптация к этим процессам тоже идет». «У нас в России тоже не сидят на месте, мы уже продаем достаточно много нефти на азиатские рынки. Эта нефть, кстати, идет со скидками достаточно приличными и порог здесь может даже на каком-то этапе подыграть России в том плане, что позволяет России законно демпинговать. Поэтому мы должны в краткосрочной перспективе с этим потолком справиться, но как он повлияет на всех остальных – это большой вопрос», – пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что санкции ЕС против России бумерангом бьют по самой Европе. «ЕС приходится в оперативном порядке эти дефициты закрывать у других поставщиков, что соответственно сказывается и на ценах. В конечном итоге из-за роста издержек, по крайней мере, в краткосрочной перспективе платежеспособность экономики ЕС будет сокращаться. Но по политическим причинам они не могут отвернуть назад. То есть, это ситуация, когда политика пожирает экономику, и из-за политических соображений они готовы, по крайней мере, пока терпеть тот ущерб, который им наносится», – констатировал он.

«Другое дело, что этот ущерб бумеранга где-то свою позитивную роль играет. Потому что, если б его не было, против России уже давно бы ввели гораздо более серьезные и широкие санкции. Например, под блокирующие санкции могли бы подвести наши крупные нефтяные компании, но не делают этого, потому что тогда будет коллапс просто на мировом рынке нефти. Есть пока возможность поставки продукции цветной металлургии. Тоже этого не делают, потому что негде пока взять товары. Единственное, что сейчас удерживает от жесткого расширения санкционных мер, это встречный ущерб самим себе», – заключил Тимофеев.

Накануне Евросоюз официально объявил о восьмом пакете санкций против России из-за присоединения четырех бывших украинских регионов к РФ. Ограничения предусматривают верхний предел цен и дальнейшие ограничения на морскую транспортировку российской нефти и нефтепродуктов в третьи страны. Запрет для судов ЕС будет применяться после окончательного принятия решения о введении ценового предела.

Москва, Мария Соколова

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